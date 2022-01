Milano: sentita in procura vittima tedesca di piazza Duomo, proseguono indagini (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Una delle giovani vittime delle violenze di piazza Duomo a Milano è stata sentita in procura per raccogliere la denuncia di quanto accaduto la notte di Capodanno. La ragazza, tedesca, assistita dall'avvocato Monica Monteverde è stata interrogata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo alla presenza del capo della squadra Mobile Marco Calì. La ragazza ha risposto alle domande ricostruendo quanto accaduto. In un secondo momento verrà ascoltata anche l'altra vittima tedesca delle pesanti molestie. Per le violenze della notte di San Silvestro sono stati fermati due ragazzi, appena maggiorenni, ma a nessuno dei due viene contestato di aver aggredito le due tedesche, dunque nessun fermo c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022), 19 gen. (Adnkronos) - Una delle giovani vittime delle violenze diè statainper raccogliere la denuncia di quanto accaduto la notte di Capodanno. La ragazza,, assistita dall'avvocato Monica Monteverde è stata interrogata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo alla presenza del capo della squadra Mobile Marco Calì. La ragazza ha risposto alle domande ricostruendo quanto accaduto. In un secondo momento verrà ascoltata anche l'altradelle pesanti molestie. Per le violenze della notte di San Silvestro sono stati fermati due ragazzi, appena maggiorenni, ma a nessuno dei due viene contestato di aver aggredito le due tedesche, dunque nessun fermo c'è ...

