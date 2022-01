Milan, niente scuse ufficiali dall’AIA per Serra (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nessuna scusa ufficiale dall’AIA nei confronti del Milan dopo l’errore dell’arbitro Serra, che nel finale del match con lo Spezia non ha concesso un vantaggio ai rossoneri (fischiando un fallo su Ante Rebic) vanificando la rete messa a segno dal brasiliano Junior Messias. Un gol che avrebbe verosimilmente sancito la vittoria a favore della formazione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nessuna scusa ufficialenei confronti deldopo l’errore dell’arbitro, che nel finale del match con lo Spezia non ha concesso un vantaggio ai rossoneri (fischiando un fallo su Ante Rebic) vanificando la rete messa a segno dal brasiliano Junior Messias. Un gol che avrebbe verosimilmente sancito la vittoria a favore della formazione L'articolo

