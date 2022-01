Luca Attanasio, svolta nelle indagini: arrestata la banda che uccise l’ambasciatore (ma manca il capo) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quasi un anno dopo la barbara uccisione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, le indagini arrivano ad un punto di svolta. La polizia del Nord Kivu ha infatti arrestato i presunti assassini del diplomatico italiano, assassinato il 22 febbraio 2021. Assieme ad Attanasio persero la vita anche gli uomini della sua scorta, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustafa Milambo. Aba Van Ang, comandante della polizia della provincia orientale del Congo, ha indicato i sei uomini fermati dalle forze dell’ordine come appartenenti a bande criminali che “hanno insanguinato Goma”. Il generale Constant Ndima Kogba ha poi confermato che il gruppo è responsabile dell’assalto al convoglio dell’ambasciatore. LEGGI ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quasi un anno dopo la barbara uccisione delitaliano nella Repubblica Democratica del Congo,, learrivano ad un punto di. La polizia del Nord Kivu ha infatti arrestato i presunti assassini del diplomatico italiano, assassinato il 22 febbraio 2021. Assieme adpersero la vita anche gli uomini della sua scorta, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustafa Milambo. Aba Van Ang, comandante della polizia della provincia orientale del Congo, ha indicato i sei uomini fermati dalle forze dell’ordine come appartenenti a bande criminali che “hanno insanguinato Goma”. Il generale Constant Ndima Kogba ha poi confermato che il gruppo è responsabile dell’assalto al convoglio del. LEGGI ...

