LIVE Camila Giorgi-Martincova 6-2 7-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra avanza al terzo turno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.49 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di nottata con gli Australian Open su OA Sport. 02.48 Dopo un primo set dominato Camila Giorgi attraversa un momento di black-out nel secondo set dove dal 5-2 subisce due break e quattro game consecutivi per poi risolvere la pratica al tie break. l’azzurra raggiunge dunque il terzo turno degli Australian Open per la quarta volta in carriera. SBAGLIA CON IL DRITTO Martincova! Camila Giorgi avanza AL terzo turno! 6-2 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.49 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di nottata con glisu OA Sport. 02.48 Dopo un primo set dominatoattraversa un momento di black-out nel secondo set dove dal 5-2 subisce due break e quattro game consecutivi per poi risolvere la pratica al tie break.raggiunge dunque ildegliper la quarta volta in carriera. SBAGLIA CON IL DRITTOAL! 6-2 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Martincova 6-2 5-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra serve per la seconda volta per il… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Martincova 0-0 Australian Open 2022 in DIRETTA: inizia il match della John Cain Arena - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Martincova 6-2 0-1 Australian Open 2022 in DIRETTA: la ceca tiene il servizio nel secondo set -… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Martincova 2-1 Australian Open 2022 in DIRETTA: marchigiana avanti di un break nel primo set -… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Martincova Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra va a caccia del 3° turno - #Camila… -