Johnson: “Stop misure anti Covid”. Ma è rivolta fra i Tories, “In nome di Dio, vattene” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dal 27 gennaio in tutta la Gran Bretagna terminerà l’obbligo di indossare le mascherine anti Covid. Il premier Boris Johnson lo ha annunciato oggi 18 gennaio a Londra. Non solo. Sempre da fine mese, ha fatto sapere il capo del Governo di Sua Maestà, le autorità cesseranno di raccomandare ufficialmente la necessità per le imprese di fare ricorso allo smart working. E, soprattutto, non servirà più il Pass sanitario per accedere ai locali e partecipare ai grandi raduni. La mossa del primo ministro giunge nel bel mezzo del cosiddetto party-gate. Ossia lo scandalo che lo sta travolgendo a causa delle feste a Downing Street durante il lockdown, nel 2020. Johnson: “Mi fido del popolo“ “Da domani – ha dichiarato Boris Johnson intervenendo oggi alla Camera dei Comuni – non avremo più bisogno delle mascherine ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dal 27 gennaio in tutta la Gran Bretagna terminerà l’obbligo di indossare le mascherine. Il premier Borislo ha annunciato oggi 18 gennaio a Londra. Non solo. Sempre da fine mese, ha fatto sapere il capo del Governo di Sua Maestà, le autorità cesseranno di raccomandare ufficialmente la necessità per le imprese di fare ricorso allo smart working. E, soprattutto, non servirà più il Pass sanitario per accedere ai locali e partecipare ai grandi raduni. La mossa del primo ministro giunge nel bel mezzo del cosiddetto party-gate. Ossia lo scandalo che lo sta travolgendo a causa delle feste a Downing Street durante il lockdown, nel 2020.: “Mi fido del popolo“ “Da domani – ha dichiarato Borisintervenendo oggi alla Camera dei Comuni – non avremo più bisogno delle mascherine ...

Advertising

fattoquotidiano : Crisanti a La7: “Linea di Draghi è ormai quella di Johnson: far finta che sia tutto normale. Stop a report giornali… - BNNA65 : RT @RadioSavana: Fine pandemia in Inghilterra, stop a tutte le restrizioni. Loro hanno Boris Johnson, noi un banchiere, uno psicopatico all… - 23ehlisa : RT @539th: Tra una settimana stop alle norme 'piano B' in UK (via le mascherine) e dal 24 marzo non sarà più obblitorio l'isolamento per i… - fanpage : Il Regno Unito volta pagina nella gestione della pandemia di Covid-19. Il premier inglese Boris Johnson ha annuncia… - ILOVEPACALCIO : Gran Bretagna, Johnson annuncia la revoca delle restrizioni anti-covid: “Stop a green pass e all’obbligo di mascher… -