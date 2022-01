Green Pass: ecco dove servirà averlo dal 20 gennaio e dal 1 febbraio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I ministri della Salute, della Giustizia, della Pubblica amministrazione e dello Sviluppo economico firmeranno oggi il nuovo decreto, aggiornando gli obblighi sul Green Pass. Il nuovo decreto, infatti, si collega al decreto del 5 gennaio che ha portato in atto l’obbligo vaccinale per gli over 50. La lista completa dei luoghi in cui si potrà accedere con il Super Green Pass e semplice Green Pass, è quasi pronta. Come riporta la stampa, comunque, è già stato confermato che, per ora, non servirà il Green Pass per entrare negli alimentari e supermercati, esercizi sanitari (farmacie e parafarmacie) e di giustizia (caserme di carabinieri o polizia) e tutti quei luoghi considerati di prima necessità e urgenza per il ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I ministri della Salute, della Giustizia, della Pubblica amministrazione e dello Sviluppo economico firmeranno oggi il nuovo decreto, aggiornando gli obblighi sul. Il nuovo decreto, infatti, si collega al decreto del 5che ha portato in atto l’obbligo vaccinale per gli over 50. La lista completa dei luoghi in cui si potrà accedere con il Supere semplice, è quasi pronta. Come riporta la stampa, comunque, è già stato confermato che, per ora, nonilper entrare negli alimentari e supermercati, esercizi sanitari (farmacie e parafarmacie) e di giustizia (caserme di carabinieri o polizia) e tutti quei luoghi considerati di prima necessità e urgenza per il ...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - GuidoDeMartini : ???? DOPO LA BREXIT, ANCHE STAVOLTA LA LEZIONE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA ???? DAL 26 GENNAIO bye bye alle restrizioni,… - AvvCanu : Super green pass: respinto dalla Corte Costituzionale il ricorso di cinque parlamentari per conflitto di interessi - SantaFerrara1 : Green pass, 'nessuna logica medica': a un passo dall'abolizione, un clamoroso ribaltone -