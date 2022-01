Genoa | Andrenacci e Bianchi verso la B

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilsta lavorando per sfoltire la rosa e nei prossimi giorni potrebbe salutare, direzione Brescia Iloltre agli acquisti deve pensare a sfoltire una rosa piuttosto ampia. Dopo la cessione di Cassata al Parma, potrebbero arrivare altre due uscitela B., come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero vicini a vestire la maglia del Brescia. Nei prossimi giorni la possibile chiusura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Andrenacci

Allenatore : Italiano(4 - 3 - 1 - 2) : Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori (dal ... A disposizione : Marchetti,, Masiello, Caicedo, Melegoni, Bani, Pandev, Ekuban, Buksa, ...Allenatore: Italiano 7.5(4 - 3 - 1 - 2): Sirigu 5.5; Hefti 5, Ostigard 5, Vanheusden 5, ... In panchina: Marchetti,, Masiello, Caicedo, Pandev, Buksa, Cambiaso, Rovella. Allenatore: ...In attesa di conoscere quale sarà il nuovo allenatore, il Genoa prosegue nello sfoltire la rosa. Due giocatori dovrebbero nei prossimi giorni accasarsi al Brescia. Si tratta del ...Il Brescia sta per annunciare un doppio colpo in entrata dal Genoa Si tratta del portiere Lorenzo Andrenacci, classe ’95 che ha vestito la maglia delle Rondinelle dal 2014 alla scorsa estate, e dell’a ...