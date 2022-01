Collaboratori domestici | rapporto Domina | Spuntano i maschi | al Sud una colf su tre è uomo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lavoro domestico: a Palermo e a Messina unasu tre èo. Seguono Calabria e Campania con oltre il 15% degli assunti. A Gorizia, la componentele è quasi inesistente. Il IIIsul lavoro domestico fotografa la dimensione regionale delle assunzionile nel settore del lavoro domestico. L’incidenzale nel lavoro domestico, mediamente dell’12,4% a livello nazionale, raggiunge il 22,4% in Sicilia e supera il 15% in Calabria e Campania. In quasi tutte le Regioni gli uomini sono impiegati prevalentemente come; in controtendenza Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, dove gli uomini svolgono prevalentemente mansioni di cura alla persona. La prima provincia con la maggiore incidenza di...

Agenzia askanews

Lavoro domestico: a Palermo e a Messina una colf su tre è maschio. Seguono Calabria e Campania con oltre il 15% degli assunti. A Gorizia, la componente maschile è quasi inesistente. Il III Rapporto Do ...Anche Napoli, Reggio Calabria e Catania lavorano 15mila addetti alle faccende di casa, ovvero il 13 per cento di tutti i lavoratori domestici maschi italiani. Nel territorio etneo si raggiunge il 21 p ...