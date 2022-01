Cicli di dieta ipocalorica aiutano a contrastare i tumori

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non è una cura. E non va fatta in autonomia, senza il controllo del medico. Fatte queste necessarie precisazioni, lache contribuisce ad abbassare la glicemia perché legata a restrizione caloricaca severa può rivelarsi un aiuto per chi deve affrontare il cancro. O meglio: questo trattamento, oltre a presentare effetti biologici positivi dimostrati in laboratorio, è sicuro ed anche ben tollerato dai pazienti. A patto – e torniamo al punto di partenza – che l’approccio sia sempre effettuata sotto supervisione medica. A lanciare questi messaggi sono le conclusioni di una ricerca che ha coinvolti scienziati della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei(INT) in collaborazione con l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM) e con il supporto economico di Fondazione AIRC. Lo studio è stato pubblicato su Cancer ...