Calciomercato Newcastle | l’alternativa a Zapata è francese

Il solenne Calciomercato del Newcastle si arricchirà di un altro attaccante: se dovesse fallire l'assalto a Zapata, si punterebbe su Plea L'attesa per i botti veri nel Calciomercato del Newcastle continua, al netto dei 30 milioni di sterline spesi per il neozelandese Wood. Eppure il reparto avanzato dei Magpies si dovrebbe arricchire di un nuovo, pesante tassello, con l'obiettivo di risalire la china in Premier League. Sulla lista della spesa c'è sempre l'atalantino Zapata in prima fila, ma se dovesse fallire l'assalto il primo nome sarebbe quello del francese Plea. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i primi contatti con il Borussia Moenchengladbach ci sarebbero già stati, ma sul giocatore è forte anche la concorrenza dello Zenit San ...

