Boris Johnson revoca le restrizioni extra in Regno Unito (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mentre in Italia si va verso un inasprimento delle norme in materia di Green Pass e somministrazione vaccinale, nel resto del mondo l’atteggiamento dei Governi verso la pandemia sta cambiando. Basti pensare alla politica della Spagna di trattare il Covid-19 come una normale influenza. Oppure al Sud Africa, dove al momento non sono previste chissà quali regole da seguire. Nel nostro Paese, invece, gli over 50 dovranno aver cominciato il ciclo di vaccinazione primario entro (e non oltre) il 1 febbraio e, a partire dal 15 dello stesso mese, sarà necessario essere in possesso della Certificazione Verde Rafforzata per andare a lavoro (e non solo). Una situazione analoga non si ravvisa nel Regno Unito, dove le cose presto andranno diversamente. Stando a quanto riferito da un’Ansa dell’Ultima Ora, infatti, il premier Boris ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mentre in Italia si va verso un inasprimento delle norme in materia di Green Pass e somministrazione vaccinale, nel resto del mondo l’atteggiamento dei Governi verso la pandemia sta cambiando. Basti pensare alla politica della Spagna di trattare il Covid-19 come una normale influenza. Oppure al Sud Africa, dove al momento non sono previste chissà quali regole da seguire. Nel nostro Paese, invece, gli over 50 dovranno aver cominciato il ciclo di vaccinazione primario entro (e non oltre) il 1 febbraio e, a partire dal 15 dello stesso mese, sarà necessario essere in possesso della Certificazione Verde Rafforzata per andare a lavoro (e non solo). Una situazione analoga non si ravvisa nel, dove le cose presto andranno diversamente. Stando a quanto riferito da un’Ansa dell’Ultima Ora, infatti, il premier...

Agenzia_Italia : Boris Johnson annuncia la fine del green pass e del lavoro a distanza - TgLa7 : Boris #Johnson ha annunciato le nuove disposizioni #Covid che il Governo si appresta a prendere, nel dibattito in P… - rtl1025 : ???? Basta restrizioni extra anti #Covid in Inghilterra: lo ha annunciato Boris #Johnson, formalizzando da domani la… - DeodatoRibeira : RT @ChanceGardiner: Ultim'ora: Boris Johnson annuncia la fine del Green Pass e del lavoro a distanza in Gran Bretagna - sergimagugliani : RT @CarlaKaky: Il Premier britannico Boris Johnson si arrende all'evidenza: Il green pass è una cagata pazzesca utile solo ai profitti di P… -