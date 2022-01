Berlusconi-Quirinale e l’enfasi dei media: «È uno degli elementi più interessanti dell’operazione» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sembrano lontanissimi i tempi dello spread, della crisi finanziaria, da quelle dimissioni da presidente del Consiglio nel 2011 che rimasero ben salde nella mente dell’opinione pubblica (in quel frangente si era avuta l’impressione della conclusione di un ciclo politico e di una fase storica dell’Italia). Silvio Berlusconi, 11 anni dopo rispetto alla triste passerella al Quirinale per chiudere l’esperienza di governo, è di nuovo al centro della scena politica. Questa volta, l’obiettivo è raggiungere la più alta carica dello Stato, farsi garante della Costituzione, rappresentare l’unità del popolo italiano nelle vesti di Presidente della Repubblica. Nelle intenzioni, un ritorno al Quirinale dalla porta principale, quasi a voler cancellare l’onta del passato, la «congiura dello spread» – appunto – come la narrazione di Arcore, nei mesi e ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sembrano lontanissimi i tempi dello spread, della crisi finanziaria, da quelle dimissioni da presidente del Consiglio nel 2011 che rimasero ben salde nella mente dell’opinione pubblica (in quel frangente si era avuta l’impressione della conclusione di un ciclo politico e di una fase storica dell’Italia). Silvio, 11 anni dopo rispetto alla triste passerella alper chiudere l’esperienza di governo, è di nuovo al centro della scena politica. Questa volta, l’obiettivo è raggiungere la più alta carica dello Stato, farsi garante della Costituzione, rappresentare l’unità del popolo italiano nelle vesti di Presidente della Repubblica. Nelle intenzioni, un ritorno aldalla porta principale, quasi a voler cancellare l’onta del passato, la «congiura dello spread» – appunto – come la narrazione di Arcore, nei mesi e ...

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il… - fanpage : Gli italiani non vogliono Silvio Berlusconi al Quirinale - fattoquotidiano : CONDANNATI (CON SENTENZE DEFINITIVE) - Mafiosi, tangentari e anche chi favorì la prostituzione. Da Denis Verdini a… - GiorgioAntonel1 : RT @erretti42: LA CORSA “BERLUSCONI È TRISTE, L’OPERAZIONE QUIRINALE SI È FERMATA” Sgarbi - Majden3 : RT @fanpage: Gli italiani non vogliono Silvio Berlusconi al Quirinale -