Almeno 6 morti nell'incendio in una casa di riposo in Spagna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Potrebbe essere stato un cortocircuito la causa scatenante di un incendio scoppiato nella notte in una casa di riposo di Moncada (Spagna), nel quale sono morte sei persone. Lo ha affermato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Potrebbe essere stato un cortocircuito la causa scatenante di unscoppiatoa notte in unadidi Moncada (), nel quale sono morte sei persone. Lo ha affermato il ...

Advertising

FabrizioBarb : RT @StefanoPutinati: Ho riflettuto sulla Campagna #putinatipresidente Traspare la voglia di non pensare, leggere e parlare di Covid, di Icu… - f_depaoli : RT @StefanoPutinati: Ho riflettuto sulla Campagna #putinatipresidente Traspare la voglia di non pensare, leggere e parlare di Covid, di Icu… - danziarn : @SergioFari2 @tankerenemytv Idem ?????????? tutte sfrangiate . A sentire loro saremmo già morti 25 volte almeno - guscabin : RT @StefanoPutinati: Ho riflettuto sulla Campagna #putinatipresidente Traspare la voglia di non pensare, leggere e parlare di Covid, di Icu… - Fabio_Galletti : RT @StefanoPutinati: Ho riflettuto sulla Campagna #putinatipresidente Traspare la voglia di non pensare, leggere e parlare di Covid, di Icu… -