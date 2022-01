Tragedia a Prato | investito sulle strisce | 91enne muore sul colpo

Advertising

RADIOBRUNO1 : La tragedia si è verificata nei giorni scorsi #Prato #centromassaggi #malore #RadioBruno #18gennaio - IlTirrenoPrato : La tragedia nel centro benessere di via Meoni - prato_vilma : Cinque anni fa la tragedia di Rigopiano, ma la giustizia è lenta - Cronaca - ANSA - cristianaprato : RT @IlTirrenoPrato: ?? LA TRAGEDIA DI CUBA E I TEMPI DELLA BUROCRAZIA - Si allungano i tempi per il rientro a Prato delle salme della ventit… - IlTirrenoPrato : ?? LA TRAGEDIA DI CUBA E I TEMPI DELLA BUROCRAZIA - Si allungano i tempi per il rientro a Prato delle salme della ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Prato

La Nazione

, 18 gennaio 2022 - Incidente mortale a, oggi, 18 gennaio, alle 14,45 in via Roma, vicino alla rotatoria di Baciacavallo. Vittima è un anziano di 91 anni, morto sul colpo dopo essere stato investito da una donna di 60 anni, alla ...in un centro massaggi adove un uomo di 49 di Impruneta è morto in via Meoni lo scorso venerdì pomeriggio, 14 gennaio. Ora la procura diha aperto una inchiesta e il sostituto ...Prato, 18 gennaio 2022 - Incidente mortale a Prato, oggi, 18 gennaio, alle 14,45 in via Roma, vicino alla rotatoria di Baciacavallo. Vittima è un anziano di 91 anni, morto sul colpo dopo essere stato ...Una tragedia ieri pomeriggio in centro a Padova: una coppia di fidanzati, Michele Schiavon, 54 anni, e Valentina Costa, 36, si sono tolti la vita impiccandosi nella tromba delle scale di una palazzina ...