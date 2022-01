Stasera in tv | 18 gennaio 2022 | Back to school e Meraviglie - La Penisola dei tesori

(Di martedì 18 gennaio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 18sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 18: la programmazione La programmazione serale di martedì 18è ampia. Rai1 presenta il documentario- Ladei, con al timone il bravissimo Alberto Angela. Canale5, invece, offre la Coppa Italia di calcio, con la partita Juventus Vs Sampdoria. Quanti avessero voglia di gustarsi uno show e farsi quattro risate possono sintonizzarsi su Rai2, dove c'è Un'ora sola Vi vorrei oppure su Italia 1 dove va in scena una nuova puntata del programmato ...

L'appuntamento con " Meraviglie, la penisola dei tesori " è per martedì 18 gennaio alle 21.25 su Rai1. Ultimo appuntamento, martedì 18 gennaio, con Alberto Angela in viaggio attraverso le bellezze dell'Italia. Nella quarta puntata di 'Meraviglie, la penisola dei tesori', in onda alle 21.25 su Rai1, si parte da Padova e da uno dei ... Coppa Italia, Juventus Sampdoria stasera: quando inizia la partita, contro chi giova, orario, dove vederla in tv, canale, stadio, formazioni ... Le anticipazioni della puntata di oggi 18 gennaio di Fuori dal Coro, ecco cosa vedremo nel programma di Mario Giordano.