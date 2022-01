“Sono un ostacolo”: calciomercato Juve, colpo di scena Vlahovic (Di martedì 18 gennaio 2022) La Fiorentina di Italiano sta volando in campionato, ma deve fare anche i conti sulle continue offerte per Vlahovic. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Napoli, la Fiorentina ha travolto ieri sera al Franchi il povero Genoa. I viola hanno sconfitto i liguri per 6-0 con le reti di Odriozola, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) La Fiorentina di Italiano sta volando in campionato, ma deve fare anche i conti sulle continue offerte per. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Napoli, la Fiorentina ha travolto ieri sera al Franchi il povero Genoa. I viola hanno sconfitto i liguri per 6-0 con le reti di Odriozola, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : #Juventus,super offerta dell’#Arsenal per #Vlahovic della #Fiorentina ma gli agenti sono un ostacolo - Brigante1959 : @Tempopersoh Perché vogliono il controllo totale alla Cinese...e i non vaccinati sono un ostacolo x loro ... - MariluceBardi : 'le nostre anime di notte sono più limpide che mai' (x Sophie); 'No, non pensare sia l'ultimo ostacolo' (x Sole). C… - CalcioOggi : Fiorentina, Arsenal pronto a formalizzare l'offerta per Vlahovic ma gli agenti sono un ostacolo - TUTTO mercato WEB - Sa59422328 : RT @Marc852835993: @ologrammi @borghi_claudio Quello che voglio dire è che anche riuscendo a superare l'ostacolo del consenso informato, se… -