Se il rilancio del welfare batte la paura in città

Il tema della sicurezza, in Italia, è giunto in ritardo rispetto ad altri Paesi. Una suburbanizzazione più lenta rispetto ad altri contesti, la tenuta relativa del sistema sociale familista, l'avvento tardivo delle migrazioni in assenza dell'eredità di vasti imperi coloniali, hanno comportato l'irrompere delle questioni relative all'incolumità individuale soltanto all'inizio degli anni Novanta. È all'ombra di Tangentopoli che i comitati civici e le ronde attecchiscono fino a ridisegnare radicalmente il panorama politico italiano, finendo per giocare un ruolo cruciale nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

