Scafati Pizzo e bombe annullata la condanna di Buonocore

(Di martedì 18 gennaio 2022) Estorsione a suon die colpi di pistola a: la Cassazione annulla la sentenza per il principale imputato del processo; Giuseppe Bonocore, genero di Franchino Matrone ‘a Belva che nel secondo grado di giudizio si era visto confermare gli otto anni di reclusione stabiliti dal gup nel rito abbreviato. Difeso da Massimo Autieri,tornerà in aula in Appello a Napoli. Confermate invece condanne e assoluzioni arrivate a luglio del 2020. Gli ermellini hanno deciso di annullare la sentenza dei giudici di secondo grado salernitani per scarse motivazioni sull’aggravante mafioso. Il procuratore generale nel corso della requisitoria al Palazzaccio aveva chiesto l’annullamento e quindi il rinvio anche per Vincenzo Nappo, alias ‘o nonno assistito da Massimo Torre e Francesco Berritto ma i giudici hanno deciso per loro due di ...