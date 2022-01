Sanremo 2022, Laura Pausini ospite la seconda serata (Di martedì 18 gennaio 2022) Laura Pausini sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, mercoledì 2 febbraio. La conferma è arrivata con l’immancabile annuncio di Amadeus al Tg1 delle 20, eletto a ‘Gazzetta Ufficiale’ del festival. Amadeus è apparso davanti al teatro Ariston con un mazzo di fiori in mano ed ha annunciato la presenza della Pausini al Festival. Poi è partito il video con la risposta della diretta interessata: “Grazia Ama. I tuoi fiori sono arrivati e sì vengo a Sanremo. Ma non solo. Con questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone che si chiama ‘Scatola’ e poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di nuove sorprese. Non vedo l’ora, grazie per l’invito”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022)saràdelladel Festival di, mercoledì 2 febbraio. La conferma è arrivata con l’immancabile annuncio di Amadeus al Tg1 delle 20, eletto a ‘Gazzetta Ufficiale’ del festival. Amadeus è apparso davanti al teatro Ariston con un mazzo di fiori in mano ed ha annunciato la presenza dellaal Festival. Poi è partito il video con la risposta della diretta interessata: “Grazia Ama. I tuoi fiori sono arrivati e sì vengo a. Ma non solo. Con questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone che si chiama ‘Scatola’ e poi ti racconterò un po’ di cose perché il miosarà pieno di nuove sorprese. Non vedo l’ora, grazie per l’invito”, ha ...

