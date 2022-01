Renato Brunetta: "Sogno un milione di laureati in più nella Pubblica amministrazione" (Di martedì 18 gennaio 2022) Con il piano "Ri-formare la Pa" diamo la possibilità di laurearsi a tutti i dipendenti pubblici di iscriversi alle università a condizioni agevolate. In questi giorni sono già aperte le iscrizioni alla Sapienza, pagando un terzo delle tasse. Il mio Sogno è avere un milione di laureati in più nella Pubblica amministrazione. È un gioco in cui tutti vincono: i dipendenti, perché aumentano la loro preparazione, e i cittadini, le famiglie e le imprese, perché personale più qualificato significa beni e servizi pubblici migliori. Vince il Paese. L'altro corno di questo grande progetto di ricarica delle batterie della Pubblica amministrazione è l'alfabetizzazione informatica. Dobbiamo tutti studiare le regole, le tecniche, il linguaggio delle nuove tecnologie. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Con il piano "Ri-formare la Pa" diamo la possibilità di laurearsi a tutti i dipendenti pubblici di iscriversi alle università a condizioni agevolate. In questi giorni sono già aperte le iscrizioni alla Sapienza, pagando un terzo delle tasse. Il mioè avere undiin più. È un gioco in cui tutti vincono: i dipendenti, perché aumentano la loro preparazione, e i cittadini, le famiglie e le imprese, perché personale più qualificato significa beni e servizi pubblici migliori. Vince il Paese. L'altro corno di questo grande progetto di ricarica delle batterie dellaè l'alfabetizzazione informatica. Dobbiamo tutti studiare le regole, le tecniche, il linguaggio delle nuove tecnologie. ...

