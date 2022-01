Regole Covid, il dpcm sui negozi: verso l’obbligo di green pass anche per edicole e tabaccai. Ecco dove non servirà il certificato (Di martedì 18 gennaio 2022) Oltre ad alimentari e sanitari, anche i negozi di ottica, così come i benzinai. Ancora in corso di valutazione invece edicole e tabaccai: si va verso l’ok solo all’aperto. Il governo ha trovato l’intesa di massima sui negozi dove dal primo febbraio si potrà entrare ancora senza dover esibire il super green pass – quello di vaccinati e guariti – o il certificato verde base. Dopo l’ultimo decreto firmato da Mario Draghi il 5 gennaio scorso, i ministeri competenti stanno lavorando infatti alla lista degli esercizi commerciali dove non servirà il green pass. Il tutto sarà poi raccolto in un dpcm che dovrebbe vedere la luce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Oltre ad alimentari e sanitari,di ottica, così come i benzinai. Ancora in corso di valutazione invece: si val’ok solo all’aperto. Il governo ha trovato l’intesa di massima suidal primo febbraio si potrà entrare ancora senzar esibire il super– quello di vaccinati e guariti – o ilverde base. Dopo l’ultimo decreto firmato da Mario Draghi il 5 gennaio scorso, i ministeri competenti stanno lavorando infatti alla lista degli esercizi commercialinonil. Il tutto sarà poi raccolto in unche dovrebbe vedere la luce ...

