Rapporti con Invitalia, Mignone ringrazia Mastella per l’incarico (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ringrazio il sindaco Clemente Mastella per avermi rinnovato la sua fiducia, assegnandomi una nuova ed importante delega ed incaricandomi di ‘curare i Rapporti con Invitalia – Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.’. Tale incarico mi consentirà, unitamente all’Assessore alle Attività produttive, Luigi Ambrosone, di proseguire il lavoro, già iniziato nella precedente consiliatura, con lo sportello informativo accreditato da Invitalia di “Resto al Sud”. A tal proposito, ricordo che, presso gli Uffici SUAP del Comune di Benevento, in Via Traiano 4, è già operativo lo sportello front-office per la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza in favore dei potenziali beneficiari della misura agevolativa”. Lo dichiara, in una nota, la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ringrazio il sindaco Clementeper avermi rinnovato la sua fiducia, assegnandomi una nuova ed importante delega ed incaricandomi di ‘curare icon– Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.’. Tale incarico mi consentirà, unitamente all’Assessore alle Attività produttive, Luigi Ambrosone, di proseguire il lavoro, già iniziato nella precedente consiliatura, con lo sportello informativo accreditato dadi “Resto al Sud”. A tal proposito, ricordo che, presso gli Uffici SUAP del Comune di Benevento, in Via Traiano 4, è già operativo lo sportello front-office per la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza in favore dei potenziali beneficiari della misura agevolativa”. Lo dichiara, in una nota, la ...

ItalyMFA : Il SG #Farnesina, @EttoreSequi, apre il primo incontro, avvio di un confronto informale con analisti @limesonline… - repubblica : Caso Escort, bugie sui rapporti con Berlusconi: in 5 a processo per falsa testimonianza - reportrai3 : Claudio Lotito: i suoi rapporti con la politica sono sempre alla base delle sue iniziative imprenditoriali, come qu… - LHoesle : RT @dottorbarbieri: ???? Il governo ha posto alla Camera la QUESTIONE DI FIDUCIA sul decreto legge #supergreenpass (già approvato dal Senato)… - ferrix88 : @Guido17595958 E' il sistema, Guido. E nel sistema si sono creati rapporti di forza soprattutto per andare in Champ… -