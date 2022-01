Quirinale, la partita di Di Maio per riconquistare i 5 Stelle e chiudere la legislatura da kingmaker (Di martedì 18 gennaio 2022) «Luigi Di Maio sogna questo momento dal 2018», racconta una fonte del governo a lui vicina. E adesso, all’ultimo anno di legislatura disponibile, sta giocando le sue carte per un ruolo di ancor maggiore rilievo nell’ultimo governo di una legislatura che lo ha già visto ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico e infine degli Esteri, dopo esser stato anche vicepremier. Di Maio sa che presupposto necessario per questo è l’elezione di Mario Draghi al Quirinale. I due hanno cucito un ottimo rapporto e ieri, 17 gennaio, di ritorno da Strasburgo, hanno viaggiato sullo stesso aereo: avranno parlato del Quirinale? L’altra parte della trama di Di Maio, mentre il ministro era in terra francese, l’hanno continuata a tessere i suoi emissari a Roma. Ora di pranzo, via della ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) «Luigi Disogna questo momento dal 2018», racconta una fonte del governo a lui vicina. E adesso, all’ultimo anno didisponibile, sta giocando le sue carte per un ruolo di ancor maggiore rilievo nell’ultimo governo di unache lo ha già visto ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico e infine degli Esteri, dopo esser stato anche vicepremier. Disa che presupposto necessario per questo è l’elezione di Mario Draghi al. I due hanno cucito un ottimo rapporto e ieri, 17 gennaio, di ritorno da Strasburgo, hanno viaggiato sullo stesso aereo: avranno parlato del? L’altra parte della trama di Di, mentre il ministro era in terra francese, l’hanno continuata a tessere i suoi emissari a Roma. Ora di pranzo, via della ...

