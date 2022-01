Principe Harry e Meghan Markle, il silenzio per il compleanno di Kate Middleton: “Solo una videochiamata, è stato tenuto tutto segreto” (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono state 40 le candeline che Kate Middleton ha spento il 9 gennaio scorso. In quell’occasione, la duchessa di Cambridge ha anche rivelato tre preziosi ritratti dell’artista italiano Paolo Roversi. Un fiume di auguri e congratulazioni ha travolto Kate: dalla famiglia reale alle persone comuni, tanto è l’affetto di cui è circondata. Eppure da parte del Principe Harry e Meghan Markle pare che non sia arrivato nulla. Che i Duchi di Sussex abbiamo volutamente ignorato una ricorrenza così importante a causa dei dissidi familiari? Assolutamente no. Come riportato dal Corriere, infatti, l’esperto reale Christopher Andersen ha rivelato alla rivista US Weekly che Meghan Markle e il Principe Harry avrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono state 40 le candeline cheha spento il 9 gennaio scorso. In quell’occasione, la duchessa di Cambridge ha anche rivelato tre preziosi ritratti dell’artista italiano Paolo Roversi. Un fiume di auguri e congratulazioni ha travolto: dalla famiglia reale alle persone comuni, tanto è l’affetto di cui è circondata. Eppure da parte delpare che non sia arrivato nulla. Che i Duchi di Sussex abbiamo volutamente ignorato una ricorrenza così importante a causa dei dissidi familiari? Assolutamente no. Come riportato dal Corriere, infatti, l’esperto reale Christopher Andersen ha rivelato alla rivista US Weekly chee ilavrebbero ...

Advertising

ParliamoDiNews : Principe Harry, `ci vediamo in tribunale`: la minaccia alla Regina Elisabetta. E papà Carlo... – Libero Quotidiano… - redazionerumors : Harry e Meghan hanno davvero bisogno di protezione? L’ex guardia del corpo di Lady Diana fa chiarezza #RoyalFamily… - zazoomblog : Royal Family la vita del principe Harry è a rischio: arriva il comunicato ufficiale - #Royal #Family #principe… - VelvetMagIta : Il principe Carlo ha invitato Harry e Meghan a soggiornare da lui per ottenere la “sicurezza reale” #VelvetMag… - VanityFairIt : L'ex guardia del corpo di Diana contesta il principe Harry che ha minacciato di far causa al Governo se non gli ass… -