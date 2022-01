Pagelle Lazio-Udinese 1-0 dts | voti e tabellino ottavi Coppa Italia 2021 2022

Advertising

LALAZIOMIA : PAGELLE – Muriqi ci prova ma ci pensa il solito Immobile. Sfortunato Raul Moro, personalità per Romero… - sportface2016 : #LazioUdinese 1-0 dts, le pagelle e il tabellino - SPress24 : #CoppaItalia, ci pensa il solito #Immobile. Sarà #Milan - #Lazio - Le #Pagelle - infoitsport : Le pagelle di Lazio-Udinese 0-0: Muriqi non punge, Silvestri super - zazoomblog : Pagelle Lazio Udinese: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI - #Pagelle #Lazio #Udinese: -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Lazio

- Udinese ©LaPresseEcco i voti:(4 - 3 - 3) Reina 6Lazzari 6Luiz Felipe 5,5Patric 6Marusic 6Milinkovic 6Leiva 5,5Luis Alberto 5,5Felipe Anderson 6Muriqi 5,5Zaccagni 6All. Sarri 6UDINESE (3 ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Udinese Ledei protagonisti del match trae Udinese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Marusic, Pussetto al termine ...All'Olimpico è andato in scena l'ottavo di finale tra biancocelesti e bianconeri. Come sempre, la nostra redazione ha stilato i voti del match ...Il secondo, specie nel finale, è più agitato e non solo per lui: un paio di uscite basse salva pericolo e poi una parata salva vittoria. Decisivo. MAITLAND - NILES 6 Un cross buono, da ala, in avvio d ...