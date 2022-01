MrBeast è stato lo YouTuber più pagato del 2021 | la cifra è da capogiro

(Di martedì 18 gennaio 2022)lopiùdel, secondo quanto rivelato da Forbes, e laguadagnata in un solo anno dal ragazzo del 1998 ha dell'incredibile. Un nuovo rapporto di Forbes ha appena annunciato cheè lopiùdel: Il ragazzo ha guadagnato ben 54 milioni di dollari in soli 12 mesi. Una delle figure più famose di YouTube,ha raddoppiato le visualizzazioni totali dell'anno precedente raggiungendo ladadi 10 miliardi di views. Lo, classe 1998, intrattiene il suo pubblico con show sempre più elaborati, come la volta in cui ha ricostruito l'intero set di Squid Game partecipando al ...

Jimmy Donaldson, protagonista su YouTube di un canale chiamato '' che conta più di 71 milioni di iscritti, ha speso circa 2 milioni di dollari - più 1,5 in ... èelargito dal videogame ...Circa 2 milioni èil costo della produzione, mentre il restante è servito per il montepremi. Come mostra il video,ha voluto replicare gran parte dei giochi mostrati in Squid Game , ...MrBeast è il numero 1 con guadagni record, mentre Jake Paul è al secondo posto nonostante gli scandali. Ecco la classifica .... Il 23enne ha guadagnato 54 milioni di dollari nel 2021, il massimo per q ...