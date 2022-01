Luca Telese, che attacco: “Non è bello essere tifoso della Juve, i bianconeri sono immorali” (Di martedì 18 gennaio 2022) Durissimo attacco di Luca Telese alla Juventus. Dopo lo scambio infuocato a colpi di tweet con il tifoso bianconero Lapo Elkann, durante Roma-Juventus 3-4, Telese è stato ospite negli studi di Tiki Taka ieri sera, per commentare l’accaduto davanti ai microfoni. Il giornalista e conduttore, però, non sembra decisamente aver cambiato idea: ecco cosa ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Inter vince contro il Bologna, il riepilogo della 10^ giornata di Serie A Serie A Juventus-Atalanta probabili formazioni Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni e diretta tv Probabili formazioni Inter – Juventus, Coppa ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Durissimodiallantus. Dopo lo scambio infuocato a colpi di tweet con ilbianconero Lapo Elkann, durante Roma-ntus 3-4,è stato ospite negli studi di Tiki Taka ieri sera, per commentare l’accaduto davanti ai microfoni. Il giornalista e conduttore, però, non sembra decisamente aver cambiato idea: ecco cosa ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Inter vince contro il Bologna, il riepilogo10^ giornata di Serie A Serie Antus-Atalanta probabili formazioni Sampdoria-ntus, le probabili formazioni e diretta tv Probabili formazioni Inter –ntus, Coppa ...

