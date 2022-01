LIVE Musetti-de Minaur 6-3 3-6, 0-6, 3-6 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro dura un set, poi dominio del padrone di casa (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54: Per ora è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con l’Australian Open di tennis. Buona giornata 11.52: De Minaur affronterà nel secondo turno il polacco Majchrzak che ha eliminato Seppi un paio d’ore fa nel primo turno 11.49: 34 punti vincenti di De Minaur contro solo 19 di Musetti. Praticamente simili gli errori non forzati. meglio a rete e al servizio De Minaur 11.47: male al servizio l’azzurro, troppi errori con il dritto e ritmo più lento rispetto a de Minaur che invece è stato più coraggioso e ha giocato un buon match dopo il black out nel primo set, da 3-1 a 3-6 11.46: Una sfida da dimenticare o da fissare bene nella mente, dipende dai punti di ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54: Per ora è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con l’di tennis. Buona giornata 11.52: Deaffronterà nel secondo turno il polacco Majchrzak che ha eliminato Seppi un paio d’ore fa nel primo turno 11.49: 34 punti vincenti di Decontro solo 19 di. Praticamente simili gli errori non forzati. meglio a rete e al servizio De11.47: male al servizio, troppi errori con il dritto e ritmo più lento rispetto a deche invece è stato più coraggioso e ha giocato un buon match dopo il black out nel primo set, da 3-1 a 3-6 11.46: Una sfida da dimenticare o da fissare bene nella mente, dipende dai punti di ...

