L'elezione di Roberta Metsola (Ppe) a presidente dell'Europarlamento (Di martedì 18 gennaio 2022) L'eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Metsola e' stata eletta, al primo turno, presidente del Parlamento europeo. I voti favorevoli per Metsola sono stati 458. Il numero di votanti e' stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) L'eurodeputata maltese e membro del Ppee' stata eletta, al primo turno,del Parlamento europeo. I voti favorevoli persono stati 458. Il numero di votanti e' stato ...

Advertising

Marco_Bello1 : RT @giuliocavalli: Noto strepiti di giubilo per l'elezione di Roberta Metsola al Parlamento europeo perfino da presunti progressisti. Facci… - DanielezoArt : RT @giuliocavalli: Noto strepiti di giubilo per l'elezione di Roberta Metsola al Parlamento europeo perfino da presunti progressisti. Facci… - myrosycandy : RT @giuliocavalli: Noto strepiti di giubilo per l'elezione di Roberta Metsola al Parlamento europeo perfino da presunti progressisti. Facci… - misspassinella1 : RT @giuliocavalli: Noto strepiti di giubilo per l'elezione di Roberta Metsola al Parlamento europeo perfino da presunti progressisti. Facci… - AnnaM75 : RT @giuliocavalli: Noto strepiti di giubilo per l'elezione di Roberta Metsola al Parlamento europeo perfino da presunti progressisti. Facci… -