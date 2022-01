Juventus, Bonucci: “Vogliamo la Champions. I numeri parlano per me” (Di martedì 18 gennaio 2022) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, non si nasconde sugli obiettivi stagionali. La Champions League è sempre nei suoi pensieri Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Leonardo, difensore della, non si nasconde sugli obiettivi stagionali. LaLeague è sempre nei suoi pensieri

tancredipalmeri : C’è da dire che alla Juventus in tre giorni - tra carezza a Bonucci e ben 2 rigori condonati contro l’Udinese - è a… - ciropellegrino : È bello fare il campione e lo sportivo quando si vince. Ma è quando si perde che si vedono il campione, lo sportiv… - GiovaAlbanese : Ammenda di 10 mila euro per #Bonucci. E di 5 mila all'#Inter per la presenza di un dirigente non inserito in distin… - lup7n_III : RT @CampiMinati: Bonucci: 'La Juventus nelle gare secche c'è sempre'. Abbiamo perso una gara secca 6 giorni fa... - giulio_galli : Per favore @bonucci_leo19, parlate poco e lavorate sodo #Juventus -