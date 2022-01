Imprese e sindacati: serve un piano per la mobilità sostenibile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I Imprese e sindacati dell’auto insieme per chiedere al governo un piano strutturale di sostegno alla mobilità ecologica. Più passano i mesi e più risulta incomprensibile il ritardo del governo Draghi a preparare una strategia per gestire il passaggio epocale della transizione tecnologica nel mondo dell’auto: dal 2035 non si potranno più produrre auto a combustione «endotermica». Negli altri paesi europei i piani sono stati approntati da tempo con incentivi e investimenti in ricerca. «La flessione particolarmente marcata segnata dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Idell’auto insieme per chiedere al governo unstrutturale di sostegno allaecologica. Più passano i mesi e più risulta incomprensibile il ritardo del governo Draghi a preparare una strategia per gestire il passaggio epocale della transizione tecnologica nel mondo dell’auto: dal 2035 non si potranno più produrre auto a combustione «endotermica». Negli altri paesi europei i piani sono stati approntati da tempo con incentivi e investimenti in ricerca. «La flessione particolarmente marcata segnata dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

