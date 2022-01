Il Nyt e la corsa al Colle | Sì a Draghi |  ma Cosa può succedere

(Di martedì 18 gennaio 2022) L'analisi del New York Times sul possibile approdo dial Quirinale: "Potrebbe allungare un'età d'oro, ma l'Italia rischia di essere spinta verso un pericoloso precipizio di instabilità"

L'arrivo di Mario Draghi al Quirinale potrebbe dare una grande opportunità all'Italia, ma dietro l'angolo ci sarebbe l'ombra della solita incertezza politica. È questa la sintesi di due scenari ...E' l'analisi del New York Times che dedica un lungo articolo al premier "inper essere il ... "I parlamentari e molti italiani - prosegue il- temono un pasticcio che potrebbe portare a un'...L'analisi del New York Times sul possibile approdo di Draghi al Quirinale: "Potrebbe allungare un'età d'oro, ma l'Italia rischia di essere spinta verso un pericoloso precipizio di instabilità" ...L'analisi del New York Times sul possibile approdo di Draghi al Quirinale: "Potrebbe allungare un'età d'oro, ma l'Italia rischia di essere spinta verso un pericoloso precipizio di instabilità" ...