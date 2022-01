Hong Kong: scarcerato noto attivista pro - democrazia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un noto attivista per l'indipendenza di Hong Kong, Edward Leung Tin - kei, è stato rilasciato dal carcere. Lo hanno riferito all'Afp funzionari del penitenziario di Shek Pik. L'attivista 30enne, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Unper l'indipendenza di, Edward Leung Tin - kei, è stato rilasciato dal carcere. Lo hanno riferito all'Afp funzionari del penitenziario di Shek Pik. L'30enne, ...

Regno Unito, è Ed Llewellyn il nuovo ambasciatore britannico in Italia Precedentemente, dal 1992 al 1997, l'ambasciatore Llewellyn ha lavorato come consigliere dell'ultimo governatore britannico ad Hong Kong, Lord Pattern, per poi passare per due anni all'Ufficio dell'...

Hong Kong: scarcerato noto attivista pro-democrazia (ANSA) - HONG KONG, 18 GEN - Un noto attivista per l'indipendenza di Hong Kong, Edward Leung Tin-kei, è stato rilasciato dal carcere. Lo hanno riferito all'Afp funzionari del penitenziario di Shek Pik ...

