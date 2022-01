Giovedì vertice del centrodestra, Berlusconi ancora “fiducioso” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteo Salvini assicura la compattezza del centrodestra, Giorgia Meloni aspetta le decisioni di Silvio Berlusconi, il quale continua a far filtrare ottimismo e fiducia sui numeri per l'elezione al Colle. Nel centrodestra continuano i tatticismi, in attesa del momento in cui si dovrà decidere perlomeno come affrontare le prime votazioni per il Quirinale, quelle con la maggioranza dei due terzi. Per il segretario della Lega "da lunedì il centrodestra sarà compatto sullo stesso nome. Il centrodestra si muoverà compatto dall'inizio alla fine, questo è il valore aggiunto". Quale sarà questo nome, è tutto da vedere. Né dovrebbe essere risolutivo il vertice in programma per Giovedì: in quella sede si dovrebbero esaminare i numeri della "operazione scoiattolo", ma il tavolo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteo Salvini assicura la compattezza del, Giorgia Meloni aspetta le decisioni di Silvio, il quale continua a far filtrare ottimismo e fiducia sui numeri per l'elezione al Colle. Nelcontinuano i tatticismi, in attesa del momento in cui si dovrà decidere perlomeno come affrontare le prime votazioni per il Quirinale, quelle con la maggioranza dei due terzi. Per il segretario della Lega "da lunedì ilsarà compatto sullo stesso nome. Ilsi muoverà compatto dall'inizio alla fine, questo è il valore aggiunto". Quale sarà questo nome, è tutto da vedere. Né dovrebbe essere risolutivo ilin programma per: in quella sede si dovrebbero esaminare i numeri della "operazione scoiattolo", ma il tavolo ...

