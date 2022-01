GF vip | Nathaly Caldonazzo contro Alex Belli | “È un narcisista patologico”

Leggi su diredonna

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il pubblico del Grande Fratello vip ha assistito ad una puntata decisamente accesa, durante la messa in onda del 17 gennaio 2022. Un momento importante, durante il quale si sono alzati i toni, è avvenuto durante uno sscoppiato in diretta fra. Il motivo risiede in un filmato mandato in onda dal conduttore Alfonso Signorini, nel quale la showgirl utilizzava parole piuttosto pesanti per definire l’attore, dopo aver assistito alle dinamiche che lui aveva creato all’interno della casa.non ha apprezzato il rapporto di amicizia piuttosto ambiguo nato frae l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. “Amicizia” che ha provocato forti reazioni di rabbia da parte della moglie di, Delia ...