Diletta Leotta | bellezza d’altri tempi | fan in estasi | ma com’è vestita?

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 18 gennaio 2022) Forme perfette e fisico mozzafiato per; il post Instagram ha mandato letteralmente fuori di testa i suoi fan. Da questa stagione, e fino al 2024, la Serie A sarà visibile in esclusiva ed in diretta solo su Dazn, la piattaforma che ha preso i diritti del massimo campionato italiano. Scelta che ha suscitato non poche polemiche partendo dalla qualità dei server (inizialmente vedere le partite senza interruzione era praticamente impossibile) fino alla protesta per lo stop, poi rimandato alla prossima stagione, della concurrency, la possibilità di vedere due eventi in contemporanea sullo stesso dispositivo. Da qualche mese gli utenti non hanno più da ridire ma pensano solo a sostenere la loro squadra e, ammirare, le figure femminile del calibro di. Sophie Codegoni ha un ex fidanzato calciatore ...