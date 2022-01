Covid, Sileri “Con decrescita contagi regole saranno allentate” (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un picco, ovviamente vi sarà poi la decrescita dei casi e tutte le regole che stiamo mettendo oggi, secondo me, in un tempo relativamente breve, potranno essere nuovamente modificate e allentate”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio Anch'io su Rai Radio1. “La variante Omicron – aggiunge – ci sta ponendo di fronte a un virus che corre di più, ma che sembra meno grave in una popolazione vaccinata. Con un picco che abbiamo probabilmente raggiunto è verosimile che nelle prossime settimane molte di queste regole verranno riviste”. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un picco, ovviamente vi sarà poi ladei casi e tutte leche stiamo mettendo oggi, secondo me, in un tempo relativamente breve, potranno essere nuovamente modificate e”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, a Radio Anch'io su Rai Radio1. “La variante Omicron – aggiunge – ci sta ponendo di fronte a un virus che corre di più, ma che sembra meno grave in una popolazione vaccinata. Con un picco che abbiamo probabilmente raggiunto è verosimile che nelle prossime settimane molte di questeverranno riviste”. (ITALPRESS).

