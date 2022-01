Covid oggi Alto Adige, 4.223 contagi e 4 morti: bollettino 18 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 4.223 i contagi da coronavirus in Alto Adige oggi, 18 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino. Registrati altri 4 morti. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.394 tamponi Pcr e registrato 281 nuovi casi positivi e 3.942 test antigenici positivi. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 101 (ieri erano 95), mentre quelli nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono 63 (ieri 58), e quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco oggi sono 70 (ieri 72). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, oggi ne risultano 18 (+2). oggi si registrano 4 decessi arrivando a un complessivo, da inizio pandemia, di 1.335. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 4.223 ida coronavirus in, 182022, secondo numeri e datidel. Registrati altri 4. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.394 tamponi Pcr e registrato 281 nuovi casi positivi e 3.942 test antigenici positivi. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 101 (ieri erano 95), mentre quelli nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono 63 (ieri 58), e quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarcosono 70 (ieri 72). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva,ne risultano 18 (+2).si registrano 4 decessi arrivando a un complessivo, da inizio pandemia, di 1.335. I ...

