Covid, la curva rallenta ma sono ancora molti i decessi, 287. In aumento vaccini e richiami (Di martedì 18 gennaio 2022) Il tasso di positività ieri è tornato a calare. Procede positivamente la campagna vaccinale sia per quanto riguarda le prime dosi, sia per il numero dei booster somministrati. I medici ospedalieri ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il tasso di positività ieri è tornato a calare. Procede positivamente la campagna vaccinale sia per quanto riguarda le prime dosi, sia per il numero dei booster somministrati. I medici ospedalieri ...

Advertising

Adnkronos : #Covid in Italia, #Lopalco: 'Picco curva credo sia stato raggiunto'. - repubblica : Covid, nel Regno Unito si inverte la curva: casi in calo da cinque giorni [dal nostro corrispondente Antonello Guer… - petergomezblog : Covid, in Germania la curva dei contagi torna a salire: nuovo record di 80.430 casi e 384 morti - infoitinterno : Covid Veneto, la curva del virus va raffreddandosi - VELOSPORT1960 : 'Dobbiamo continuare a consolidare i dati fino alla fine del mese' -