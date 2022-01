Contagi ancora elevati, non è il momento di abbassare la guardia (Di martedì 18 gennaio 2022) I Contagi sono comunque sempre molto elevati, i ricoveri in ospedale sono numerosi, crescono le presenze nelle terapie intensive, i morti oscillano fra le 200 e le 300 persone, cifra non da poco, molti bambini e ragazzi sono Contagiati. Gli esperti dicono che il picco arriverà fra due settimane. In una situazione di questo tipo alcune regioni e Giorgetti chiedono di vanificare sostanzialmente il precedente decreto. Ci auguriamo che ministri come Brunetta e Speranza evitino questo errore, però questa permanente pressione per abbassare la guardia richiede una riflessione. Siamo di fronte a una subalternità agli interessi economici più immediati, neanche alle esigenze più razionali e consapevoli di crescita, infatti la crescita deve basarsi su una situazione sanitaria riportata alla normalità, non a una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Isono comunque sempre molto, i ricoveri in ospedale sono numerosi, crescono le presenze nelle terapie intensive, i morti oscillano fra le 200 e le 300 persone, cifra non da poco, molti bambini e ragazzi sonoati. Gli esperti dicono che il picco arriverà fra due settimane. In una situazione di questo tipo alcune regioni e Giorgetti chiedono di vanificare sostanzialmente il precedente decreto. Ci auguriamo che ministri come Brunetta e Speranza evitino questo errore, però questa permanente pressione perlarichiede una riflessione. Siamo di fronte a una subalternità agli interessi economici più immediati, neanche alle esigenze più razionali e consapevoli di crescita, infatti la crescita deve basarsi su una situazione sanitaria riportata alla normalità, non a una ...

