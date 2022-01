Allianz Risk Barometer 2022 - Aziende preoccupate per i cyber attacchi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ledi tutto il mondo (forse) si stanno lasciando alle spalle la pandemia di Covid-19. Almeno secondo l', dal quale emerge che lasecurity è ora la maggiore preoccupazione per lea livello globale, con il 44% delle risposte tra i 2650manager interpellati di 20 settori industriali e manifatturieri in 89 paesi. Minaccia diransomware, violazioni di dati o lunghe sospensioni dei sistemi IT e delle proprie flotte, come scrivemmo nell'articolo nella sezione Premium L'automobile sotto attacco - preoccupano leancora di più dell'Interruzione generale di attività (inclusi i fermi della supply chain, al 42%), delle Catastrofi naturali (25%, dal sesto posto ...

In Italia sono al primo posto in classifica . In Italia i rischi informatici e l'interruzione di attivita' si posizionano, per il secondo anno consecutivo, al primo e al secondo posto nella classifica ...L'Barometer 2022 è una ricerca pensata per misurare i maggiori rischi percepiti dalle aziende e, di conseguenza, prevedere le direzioni di investimenti in cui si andrà per prevenire ...Le aziende temono più i rischi informatici della pandemia. Proprio questo tipo di incidenti infatti sono la prima preoccupazione per le imprese, seguite dall'interruzione di attività, mentre salgono a ...In Italia, i rischi Informatici e l'Interruzione di attività si posizionano, per il secondo anno consecutivo, al primo e al secondo posto nella classifica dei primi 10 rischi. Le Catastrofi naturali ...