Zerbin | “Voglio tornare a Napoli | ecco a chi mi ispiro”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Alessio, attaccante del Frosinone di proprietà del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Pisa Frosinone, partita di Serie B terminata tre a uno per la compagine ciociara, anche grazie alla doppietta siglata proprio dal talento ’99.le sue parole:“Siamo migliorati tanto nelle ultime partite. Abbiamo avuto qualche incidente di percorso ma ora siamo sulla strada giusta e i risultati ci stanno dando ragione. Contro la Spal il tiro era un cross o un un pallonetto? Sono delle cose che vengono di istinto, è venuto, senza pensare a niente”.: “è il mio obiettivo” L’ennesima ottima prestazione diche, visibilmente soddisfatto, ha detto di avere come obiettivo il ritorno a, ...

Colpo del Frosinone in casa della capolista Pisa. La squadra di casa passa in vantaggio alla fine del primo tempo con Marsura, ma poi nella ripresa una doppietta di Zerbin e una rete di Novakovich rib ...Guarda la scheda del giocatore Alessio Zerbin18:11. 70' Punizione di Cohen, colpo di testa di Leverbe ampiamente a lato.17:47. 69' SOSTITUZIONE PISA. Toure in mediana affiancato da Marin e Mastinu.16: ...