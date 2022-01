Uomini e Donne, Roberta Giusti perdutamente innamorata di Samuele Carniani: “Sono felice e lo urlo a tutti!” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roberta Giusti e Samuele Carniani si Sono conosciuti a Uomini e Donne, ed è stata l’ex tronista a scegliere Samuele come compagno di vita sotto una cascata di petali rossi. A distanza di un pò di tempo Roberta ha voluto raccontare un po di se e della sua storia con Samuele, e lo ha fatto rispondendo ad alcune domande dei fan sul suo profilo Instagram. L’ex tronista ha rivelato di stare bene e di essere perdutamente innamorata di lui. Poi ha spiegato come gestiscono la distanza, e tra le altre cose ha confidato se si aspettava di stare così bene con lui fuori dalla trasmissione: Questo mese è stato un po sui generis perchè ci siamo separati solo per 3 giorni. Adesso inizierà la fase in ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 gennaio 2022)siconosciuti a, ed è stata l’ex tronista a sceglierecome compagno di vita sotto una cascata di petali rossi. A distanza di un pò di tempoha voluto raccontare un po di se e della sua storia con, e lo ha fatto rispondendo ad alcune domande dei fan sul suo profilo Instagram. L’ex tronista ha rivelato di stare bene e di esseredi lui. Poi ha spiegato come gestiscono la distanza, e tra le altre cose ha confidato se si aspettava di stare così bene con lui fuori dalla trasmissione: Questo mese è stato un po sui generis perchè ci siamo separati solo per 3 giorni. Adesso inizierà la fase in ...

