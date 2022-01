Tonga | nuova grande eruzione del vulcano sottomarino Tsunami Center | Onde anomale

Advertising

fattoquotidiano : Eruzione vulcano Tonga, allarme tsunami per Usa, Alaska, Fiji e Nuova Zelanda: Hawai già raggiunte dalle onde - Agenzia_Ansa : Rilevata una nuova 'grande eruzione' del vulcano sottomarino delle isole Tonga #ANSA - Adnkronos : Nuova Zelanda e Australia inviano aerei. #Tonga - OttaviDeborah : RT @DanieleDann1: ?? #Tonga: rilevata nuova 'grande #eruzione' del vulcano ieri alle 23:10 italiane. Potrebbe aver generato un nuovo #tsunam… - alexarmuzzi : RT @Agenzia_Ansa: Rilevata una nuova 'grande eruzione' del vulcano sottomarino delle isole Tonga #ANSA -

Registrata una grande eruzione del vulcano sottomarino vicino alle isole, già duramente provate dalla precedente di tre giorni fa, che aveva innescato anche uno tsunami nel Pacifico. La nuova attività ha generato una colonna di fumo e cenere alta 20 chilometri e uno tsunami che sta devastando le coste delle isole del Pacifico, da Tonga alle Fiji, dalla Nuova Zelanda sino all'Australia. Non c'è pace per le isole nel Pacifico già ricoperte di cenere vulcanica, con vari black out elettrici e senza internet per due settimane.