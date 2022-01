Suppletive Roma | vince D’Elia Pd col 59 | 4% | affluenza al minimo

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La candidata del Pd Cecilia D'Elia ha vinto le elezioniper la Camera nel collegio uninominale Lazio 1 - 01(Quartiere trionfale), indette per eleggere il sostituto del deputato Roberto Gualtieri, dimessosi dal Parlamento dopo l'elezione a sindaco di. D'Elia ha ottenuto il 59,43% dei voti (12.401), mentre la candidata del centrodestra Simonetta Matone si è fermata al 22,42% (4.678 voti). Valerio Casini di Italia Viva ha preso il 12,93%, Beatrice Gamberini di Potere al Popolo il 3,24%, Lorenzo Vanni della lista "Il n-'uovo' mondo io per tutti tutti per noi Lorenzo Vanni" l'1,91%."Grazie a tutte e tutti ini che mi hanno dato fiducia", ha scritto D'Elia su Twitter: "Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese". In ...