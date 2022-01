Studente di prima media armato di coltello ferisce alla schiena un bidello

Advertising

Sulmona, 17 gennaio 2022 - Uno studente di prima media ha accoltellato il bidello della scuola 'Capograssi' di Sulmona. Il collaboratore scolastico è stato subito trasferito al Pronto soccorso, dove fortunatamente è stato giudicato non grave. Grave episodio questa mattina, nella scuola media 'Capograssi' di Sulmona: uno studente che frequenta la prima media ha colpito con un coltello da cucina appuntito un collaboratore scolastico.