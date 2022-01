Sassuolo, il sostituto di Boga potrebbe arrivare dalla Serie A! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Sassuolo è alla disperata ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. La sconfitta di ieri col Verona ha infatti evidenziato un’emergenza nell’attacco neroverde. Sinisa Mihajlovic tecnico del BolognaLa partenza di Boga ha infatti lasciato un vuoto nello scacchiere di esterni offensivi a disposizione di Dionisi. Il Sassuolo in queste ultime ore ha presentato un’offerta al Bologna di prestito con diritto di riscatto per Emanuel Vignato. Trattativa entrata nel vivo nelle ultime ore, il club del patron Saputo ha aperto al prestito ma si tratta sulla cifra del riscatto, che il club rossoblu vorrebbe non inferiore ai 10 milioni di euro Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilè alla disperata ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. La sconfitta di ieri col Verona ha infatti evidenziato un’emergenza nell’attacco neroverde. Sinisa Mihajlovic tecnico del BolognaLa partenza diha infatti lasciato un vuoto nello scacchiere di esterni offensivi a disposizione di Dionisi. Ilin queste ultime ore ha presentato un’offerta al Bologna di prestito con diritto di riscatto per Emanuel Vignato. Trattativa entrata nel vivo nelle ultime ore, il club del patron Saputo ha aperto al prestito ma si tratta sulla cifra del riscatto, che il club rossoblu vorrebbe non inferiore ai 10 milioni di euro

Advertising

serieAnews_com : Il Sassuolo intenzionato a regalare al tecnico Dionisi il sostituto di Boga: la conferma di Carnevali ?? - quintinocavallo : @df_1999 perché il sostituto di Dybala lo. prendi gratis? mettimo che prendi Scamacca paghi 40 mln Sassuolo e 3 a l… - InterAmalaSemp2 : RT @B3ppe_malox: #sensi è stato richiesto da #sassuolo, #fiorentina e #samp. Ma oltre al si del ragazzo, l inter non da via libera finché n… - B3ppe_malox : #sensi è stato richiesto da #sassuolo, #fiorentina e #samp. Ma oltre al si del ragazzo, l inter non da via libera f… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ????? #Sassuolo: sarà Emil #Ceide il sostituto di #Boga. L'attaccante norvegese arriva a titolo definitivo dal #Rosenbo… -