Sassoli | la commemorazione a Strasburgo | “Ha fatto la differenza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il “destino ha voluto” che Davidfosse presidente del Parlamento europeo “in un momento difficile”, ma ha svolto il suo mandato “prendendo decisioni coraggiose”, come tenere il Parlamento aperto durante i primi mesi della pandemia. Era “rispettato e apprezzato per il suo modo schietto, per la sua incrollabile determinazione a rendere questo mondo un posto migliore”.“hala, ha lasciato un segno”. Così la presidente ad interim del Parlamento europeo Roberta Metsola, ricordando adurante la cerimonia di commemorativa il presidente recentemente scomparso. Presenti anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, accompagnato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e del sottosegretario agli Affari Europei Vincenzo Amendola. Draghi, accolto da Metsola, ha scritto ...