Newcastle, PIF fa sul serio: anche Diego Carlos in arrivo (Di lunedì 17 gennaio 2022) I nuovi proprietari del Newcastle fanno sul serio e sarebbe ora vicino l'arrivo del difensore Diego Carlos Dopo Trippier e Wood, il Newcastle si appresta a chiudere il terzo colpo di questa prima finestra di mercato targata PIF. Il nuovo colpo per i Magpies dovrebbe essere Diego Carlos, centrale brasiliano del Siviglia. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, l'allenatore degli andalusi Lopetegui non avrebbe voluto lasciare partire il difensore ma l'intesa tra i due club sarebbe vicina. Ballerebbero, infatti, solo un paio di milioni tra domanda e offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ceruzfries : @jscvglia Pif dopo la retrocessione del Newcastle vende tutto e va a comprarsi qualche scuderia di F1 perché capisce che ci guadagna di più - Swaffle_7 : Pif festeggia l'acquisizione del Newcastle: - intermilanmedan : RT @RiccardoDanna1: Il #Newcastle di #PIF vuole #Gosens, che è nel mirino dell’#Inter per l’estate. L’#Atalanta non vuole vendere ora l'est… - DucaAndrea85 : Mi sa che Pif è andato un po' troppo al risparmio col Newcastle... Se retrocedono pensa cosa te ne fai di 300 mln… - internazionaleL : Continua la clamorosa campagna inglese targata PIF. Il Newcastle si ritrova al 19º posto con l'ultima in classifica… -