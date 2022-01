Milan - Spezia 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di lunedì 17 gennaio 2022) Clamoroso Spezia. Dopo aver vinto a Napoli, si ripete qualche settimana più in là passando a San Siro contro il Milan. La squadra di Thiago Motta è la... Leggi su today (Di lunedì 17 gennaio 2022) Clamoroso. Dopo aver vinto a Napoli, si ripete qualche settimana più in là passando a San Siro contro il. La squadra di Thiago Motta è la...

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - MassiDL273 : RT @il__daddy: Il daddy si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - VincePastore : Il #BlueMonday del Milan: - Perde in casa contro lo Spezia. - Sciupa l'occasione del sorpasso all'Inter. - Segna… -